Kovačević: «Big match Juventus-Lazio? Non me lo perderò! Gattuso sta sorprendendo tutti»

Darko Kovačević, doppio ex di Lazio e Juventus, ha detto la sua in relazione all’attesa gara dell’Allianz Stadium! Le parole

L’avvicinamento al grande appuntamento del campionato offre spunti di riflessione e analisi di altissimo profilo grazie al punto di vista di chi ha scritto pagine importanti con entrambe le maglie che si sfideranno nel weekend. Come riportato sulle colonne del quotidiano La Gazzetta dello Sport, il doppio ex Darko Kovačević è intervenuto in merito al big match del weekend.

In vista della sfida tra la Juventus e la Lazio, in programma domenica 18 ottobre alle ore 20:45 sul rettangolo verde dell’Allianz Stadium e valido per il 7° turno di Serie A 2026/27, l’ex attaccante ha analizzato il momento delle due squadre e i prossimi impegni continentali dei piemontesi.

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L’analisi di Darko Kovačević sulla Juventus e l’impegno europeo col Celta Vigo

Prima di focalizzare l’attenzione sulla sfida di campionato, l’ex centravanti ha voluto dire la sua sul percorso europeo della formazione allenata da Luciano Spalletti, attesa dal confronto di Europa League contro il Celta Vigo. Rimarcando le insidie della competizione e l’importanza di mantenere alta la concentrazione sul campo, il doppio ex ha dichiarato alla rosea:

«Luciano Spalletti è un grande allenatore e l’Europa League rappresenta una straordinaria opportunità. Il Celta Vigo ha avuto un avvio difficile in questa stagione, ma propone un calcio basato sul possesso palla e sarebbe un grave errore sottovalutarli. La squadra non deve calare di tensione e ripete gli errori del passato, come quando restammo in nove nel Duemila. Fare bene in Europa servirà anche per ritrovare slancio in classifica in campionato».

Il pronostico di Darko Kovačević sul big match di Serie A tra Juventus e Lazio

La seconda parte dell’intervista rilasciata al celebre quotidiano sportivo si è inevitabilmente concentrata sul big match che vedrà contrapposte le due compagini più amate dal giocatore nel corso della sua avventura italiana. Kovačević ha espresso parole di grande stima per i biancocelesti:

«Domenica c’è la grande sfida contro la Lazio, l’altra mia squadra del cuore in Italia. Non perderò l’incontro per nulla al mondo: Gennaro Gattuso sta compiendo un lavoro straordinario e sta sorprendendo tutti gli addetti ai lavori». Una benedizione importante che accende ulteriormente la vigilia!