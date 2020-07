Juventus, Rabiot: «Lazio non decisiva, ma dobbiamo vincere»

Juventus, Rabiot ha commentato la gara in programma domani contro la Lazio: le sue parole riportate dal Corriere dello Sport

Tutto è pronto per il big match dello Stadium tra Juventus e Lazio, gara in programma per le 21.45 di domani sera. Ecco le parole del centrocampista bianconero, Rabiot, riportate dal Corriere dello Sport:

«Penso che contro il Milan sia successo qualcosa difficile da spiegare, dobbiamo imparare a gestire meglio le partite, soffriamo quando non abbiamo il controllo della palla. Lazio? Non credo che sarà una gara decisiva, ma dobbiamo tornare a vincere».