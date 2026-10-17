Juventus Lazio, l’Allianz si colorerà di biancoceleste! Si vola verso il quasi tutto esaurito – Lazio News 24

Juventus Lazio, il match della 7a giornata si tingerà di biancoceleste! Infatti si vola verso il quasi tutto esaurito per la gara in programma domani sera all’Allianz

La tifoseria biancoceleste sarà presente domani sera all’Allianz Stadium per sostenere la Lazio nella difficile gara contro la Juventus valida per la 7a giornata di Serie A. I numeri confermano un entusiasmo contagioso: saranno ben 2.099 i sostenitori capitolini presenti sulle tribune dell’impianto piemontese, garantendo il quarto “tutto esaurito” consecutivo nel settore ospiti dall’inizio di questa stagione sportiva.

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Tifosi Lazio a Torino: il quarto sold out di fila in trasferta

L’andamento del popolo biancoceleste lontano da Roma si sta rivelando impressionante per continuità e numeri. Come riferisce Il Corriere dello Sport, prima della spedizione torinese, la risposta della piazza era già stata massiccia: ben 3.500 sostenitori avevano riempito il settore a Bologna, circa 2.400 si erano mossi verso Udine (di cui 1.310 nel settore dedicato) e 1.000 si erano stipati a Venezia esaurendo i 500 tagliandi destinati agli ospiti. Ora, con 2.099 biglietti acquistati su 2.099 disponibili, la Lazio si assicura un nuovo pienone che testimonia un attaccamento viscerale e incondizionato da parte della propria gente.

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Tifosi Lazio a Torino: la linea per il sostegno alla squadra di Gattuso

La decisione di essere presenti all’Allianz Stadium s’inserisce in una precisa linea di condotta intrapresa dal tifo organizzato. La contestazione contro la proprietà prosegue tra le mura amiche, ma fuori casa l’obiettivo prioritario resta far sentire il calore del pubblico ai ragazzi guidati in panchina da Gennaro Gattuso. Nonostante le note problematiche legate all’ordine pubblico e ai rigidi controlli che negli ultimi anni avevano indotto molti gruppi a desistere dalla trasferta torinese, la voglia di spingere la squadra ha prevalso su ogni ostacolo.

Tifosi Lazio a Torino: sciarpe e bandiere senza cori contro la Juve

Per la sfida di domani sono state già dettate le linee guida comportamentali: nessuna coreografia particolare né spettacoli complessi, anche per rispetto della forma di protesta adottata dai tifosi della Juventus. Inoltre, l’indicazione è quella di evitare cori contro la tifoseria avversaria, concentrando ogni energia nell’incitare unicamente la formazione biancoceleste. Sciarpe, bandiere, stendardi e canti per novanta minuti saranno gli unici ingredienti con cui i sostenitori capitolini proveranno a trascinare la squadra verso un’impresa da ricordare