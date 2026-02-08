Juventus Lazio, Maldini al centro dell’attacco? Sarri verso la decisione finale

Juventus Lazio, con l’assenza di Zaccagni, Sarri sceglie Maldini come falso nove per affrontare la Juventus

La Lazio si prepara ad affrontare la Juventus con diverse incognite in formazione. A causa dell’assenza di Zaccagni, Maurizio Sarri ha deciso di puntare su Maldini come centravanti, sebbene con il ruolo di falso nove. L’attaccante, arrivato recentemente, avrà così l’opportunità di giocare dal primo minuto al fianco di Isaksen e Pedro nel tridente offensivo. Ratkov, che appare ancora indietro nella condizione fisica, non sarà della partita.

Juventus Lazio, le scelte in difesa e a centrocampo

Come riportato da Tuttosport, nella formazione bianconera ci sono altre decisioni da prendere. Luciano Spalletti ha confermato il ritorno di Di Gregorio in porta, con la linea difensiva che vedrà Kalulu e Cambiaso sulle corsie esterne, mentre Bremer e Gatti (in vantaggio su Koopmeiners) saranno centrali. A centrocampo, Locatelli e Thuram supporteranno il trio offensivo composto da McKennie, Miretti e Yildiz, con David al centro dell’attacco.

Juventus Lazio, l‘assenza di Zaccagni e i dubbi su Romagnoli

La grande assenza, però, resta quella di Zaccagni, che sarà fuori per circa un mese. Sarri dovrà quindi adattarsi a un nuovo sistema, con Maldini chiamato a prendersi la responsabilità offensiva. L’altro dubbio riguarda la presenza di Romagnoli dal primo minuto: il centrale difensivo dovrebbe partire titolare accanto a Gila.

Con la formazione che si sta definendo solo all’ultimo, la Lazio affronta una Juventus in grande forma, ma consapevole delle proprie difficoltà. Sarà una partita fondamentale per continuare a lottare per gli obiettivi stagionali, e il ruolo di Maldini sarà decisivo per cercare di spingere l’attacco biancoceleste, nonostante l’assenza di uno dei suoi uomini chiave.

