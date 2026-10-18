 Juventus Lazio: i biancocelesti di Gennaro Gattuso scendono in campo per la 7a giornata del campionato di Serie A 2026-2027. Segui il match con noi!
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Juventus Lazio LIVE 0-1: rimane a terra dolorante Tavares

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Published 29 secondi fa il 18 Ottobre 2026
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Juventus Lazio LIVE

Juventus Lazio: i biancocelesti di Gennaro Gattuso scendono in campo per la 7a giornata del campionato di Serie A 2026-2027. Segui il match con noi!

La Juventus e la Lazio si sfidano oggi a partire dalle ore 20:45 presso l’Allianz Stadium sotto la direzione del signor Davide Massa della sezione di Imperia. La squadra allenata dal tecnico Luciano Spalletti affronta quella di Gennaro Gattuso per la sfida valida per la settima giornata del campionato di Serie A 2026-2027. LazioNews24 vi riporta in tempo reale formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match dei rossoblù!

CRONACA JUVENTUS LAZIO 0-1

51′ Rimane a terra dolorante Tavares dopo un contrasto

46′ Al via la ripresa

45′ Finisce il primo tempo. Biancocelesti in vantaggio.

44′ Traversa di Nuno Tavares. Tiro deviato che si impenna e sbatte sulla traversa.

37′ GOOOLLL! PROVSTGAARD! Su sviluppi di corner la palla arriva sulla fascia con Zaccagni che crossa bene di destro e il danese svetta di testa.

30′ Cross sul secondo palo, Isaksen va di testa ma la mette fuori

24′ Kolo Muani segna dopo un batti e ribatti. GOL ANNULLATO PER FUORIGIOCO

22′ Ci prova Nuno Tavares di sfondamento, chiuso in corner.

11′ Juventus pericolosa al termine di un’azione insistita. Nico Gonzalez su un cross non riesce a deviare verso la porta con la giusta forza.

1′ Inizia il match allo Stadium

TABELLINO JUVENTUS LAZIO 0-1:

GOL: 37′ Provstgaard

AMMONIZIONI: 41′ Taylor, 48′ Zaccagni

ESPULSIONI:

JUVENTUS: Vicario, Çelik, Bremer, Kolo Muani, Douglas Luiz, Kalulu, Alajbegovic (46′ Woltemade), McKennie, Lucumi, Sarr, Gonzalez.  A disp.: Pinsoglio, Neto, Gatti, Kelly, Conceição, Koopmeiners, Zhegrova, Boga, Cambiaso, Rugani, Cabal. All.: Marco Domenichini

LAZIO: Mandas; Zaccagni, Isaksen, Noslin, Floriani M., Frattesi, Tavares, Belahyane, Taylor, Provstgaard, Šutalo. A disp.: Motta, Renzetti, Leite, Pellegrini, Doekhi, Dele-Bashiru, Pinamonti, Pedraza, Przyborek, Lazzari, Cataldi, Serra, Farcomeni. All. Gattuso

LA SQUADRA ARBITRALE

ARBITRO: Davide Massa della sezione di Imperia

1 ° ASSISTENTE: Stefano Alassio della sezione di Imperia

2° ASSISTENTE: Alessio Berti della sezione di Prato

QUARTO UOMO: Fabio Maresca della sezione di Napoli

VAR: Francesco Meraviglia della sezione di Prato

AVAR: Gianluca Aureliano della sezione di Bologna

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