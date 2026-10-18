Juventus Lazio: i biancocelesti di Gennaro Gattuso scendono in campo per la 7a giornata del campionato di Serie A 2026-2027. Segui il match con noi!
La Juventus e la Lazio si sfidano oggi a partire dalle ore 20:45 presso l’Allianz Stadium sotto la direzione del signor Davide Massa della sezione di Imperia. La squadra allenata dal tecnico Luciano Spalletti affronta quella di Gennaro Gattuso per la sfida valida per la settima giornata del campionato di Serie A 2026-2027. LazioNews24 vi riporta in tempo reale formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match dei rossoblù!
CRONACA JUVENTUS LAZIO 0-1
51′ Rimane a terra dolorante Tavares dopo un contrasto
46′ Al via la ripresa
45′ Finisce il primo tempo. Biancocelesti in vantaggio.
44′ Traversa di Nuno Tavares. Tiro deviato che si impenna e sbatte sulla traversa.
37′ GOOOLLL! PROVSTGAARD! Su sviluppi di corner la palla arriva sulla fascia con Zaccagni che crossa bene di destro e il danese svetta di testa.
30′ Cross sul secondo palo, Isaksen va di testa ma la mette fuori
24′ Kolo Muani segna dopo un batti e ribatti. GOL ANNULLATO PER FUORIGIOCO
22′ Ci prova Nuno Tavares di sfondamento, chiuso in corner.
11′ Juventus pericolosa al termine di un’azione insistita. Nico Gonzalez su un cross non riesce a deviare verso la porta con la giusta forza.
1′ Inizia il match allo Stadium
TABELLINO JUVENTUS LAZIO 0-1:
GOL: 37′ Provstgaard
AMMONIZIONI: 41′ Taylor, 48′ Zaccagni
ESPULSIONI:
JUVENTUS: Vicario, Çelik, Bremer, Kolo Muani, Douglas Luiz, Kalulu, Alajbegovic (46′ Woltemade), McKennie, Lucumi, Sarr, Gonzalez. A disp.: Pinsoglio, Neto, Gatti, Kelly, Conceição, Koopmeiners, Zhegrova, Boga, Cambiaso, Rugani, Cabal. All.: Marco Domenichini
LAZIO: Mandas; Zaccagni, Isaksen, Noslin, Floriani M., Frattesi, Tavares, Belahyane, Taylor, Provstgaard, Šutalo. A disp.: Motta, Renzetti, Leite, Pellegrini, Doekhi, Dele-Bashiru, Pinamonti, Pedraza, Przyborek, Lazzari, Cataldi, Serra, Farcomeni. All. Gattuso
LA SQUADRA ARBITRALE
ARBITRO: Davide Massa della sezione di Imperia
1 ° ASSISTENTE: Stefano Alassio della sezione di Imperia
2° ASSISTENTE: Alessio Berti della sezione di Prato
QUARTO UOMO: Fabio Maresca della sezione di Napoli
VAR: Francesco Meraviglia della sezione di Prato
AVAR: Gianluca Aureliano della sezione di Bologna
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