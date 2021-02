Alvaro Morata è reduce da un’infezione virale: Pirlo lo terrà a riposo per riaverlo al meglio contro la Lazio

Alvaro Morata darà forfait nella sfida di sabato tra Verona e Juventus. Lo spagnolo non è ancora al meglio per via dell’infezione da citomegalovirus e Pirlo preferisce tenerlo a riposo per fargli recuperare la miglior condizione in vista di due impegni cruciali:

la sfida di campionato contro la Lazio del 6 marzo e il ritorno di Champions contro il Porto previsto 3 giorni dopo.