Juve Lazio, entra Guendouzi al posto di Kamada: la decisione di Sarri. Il francese fa il suo ingresso in campo di nuovo nel secondo tempo

Entra di nuovo nel secondo tempo come nella partita contro il Napoli al Maradona, Matteo Guendouzi, al posto di Kamada. Il giapponese ha disputato una buona partita sfiorando anche il gol: al 58′ Kamada non arriva per un soffio su un tiro cross di Felipe Anderson. Questa la decisione di Sarri.