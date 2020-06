Juve, Bonucci: «La Lazio mi preoccupa, ci ha già tolto un trofeo…»

Lazio e Juve sono pronte a lottare testa a testa per la corsa Scudetto. Leonardo Bonucci ha confessato di temere i biancocelesti

Le squadre di Serie A sono ai nastri di partenza per la ripresa. La Lazio è pronta a riprendere quell’entusiasmante cavalcata che l’ha portata ad incalzare la Juventus nella lotta al primo posto. Per le colonne de La Gazzetta Sportiva, Leonardo Bonucci, leader bianconero, ha analizzato la corsa al titolo:

«Se mi preoccupa la Lazio? Sì. In questo campionato ci ha tolto un trofeo, è una bella squadra, Inzaghi è un grande allenatore. Ma adesso, dopo questa inattività, è difficile fare previsioni. Magari chi era in forma prima della pausa ora non lo è più, o viceversa. Sarà bello, entusiasmante. Come un

campionato che ricomincia, con una griglia di partenza definita. Dovremo cercare in noi le risorse psicologiche e fisiche per questo nuovo inizio».