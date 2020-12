Juric: «Stiamo facendo risultati, siamo in fase di costruzione»

Ivan Juric, tecnico dell’Hellas Verona, parla in conferenza stampa: le sue parole sul percorso di crescita

Dopo aver battuto la Lazio, il Verona di Ivan Juric torna a giocare contro la Sampdoria. Le sue parole sul percorso di crescita.

«Siamo consapevoli di non essere forti. In questo momento stiamo facendo risultati e stiamo migliorando il gioco a tratti, con disponibilità totale da parte di tutti. Stiamo mettendo un po’ di gioco, ma non abbiamo ancora la sensazione dell’anno scorso, non ci siamo ancora vicini. Ciò non significa che non ci arriveremo, né il contrario: ci sono tanti nuovi che devono migliorare, adesso siamo in fase di costruzione».