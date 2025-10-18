 Juric in conferenza: «La Lazio non è l'unica squadra con tanti infortuni»
Connect with us

Hanno Detto

Juric in conferenza: «La Lazio non è l'unica squadra con tanti infortuni»

Calciomercato Hanno Detto

Calciomercato Lazio, Sarri verso gennaio: «Fabiani mi ha detto che...»

Hanno Detto

Conferenza stampa Sarri: «Lazio, avrei abbandonato qualsiasi altra squadra. Abbiamo fatto un'analisi sugli infortuni e posso dirvi che...»

Hanno Detto Lazio Women

Lazio Women, Grassadonia verso la Juventus: «Situazione difficile per gli infortuni, dobbiamo ancora crescere»

Hanno Detto

Hernanes non ci sta: «La Lazio non è una squadra malvagia»

Hanno Detto

Juric in conferenza: «La Lazio non è l’unica squadra con tanti infortuni»

Lazio news 24

Published

45 minuti ago

on

By

Juric
Juric

Juric in conferenza: «La Lazio non è l’unica squadra con tanti infortuni». Le dichiarazioni del tecnico dell’Atalanta verso il match

Ivan Juric, tecnico dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Serie A con la Lazio.

EQUILIBRIO – «Ci stiamo evolvendo su certe cose. Riuscire a rubare palla il prima possibile e attaccare, ma anche quando la squadra si abbassava tendeva sempre a colpire al momento giusto».

TANTI INFORTUNI NELLA LAZIO – «Bisogna considerare che noi abbiamo fuori Kolasinac, Kossounou, Bellanova. Scamacca non è al meglio, Zalewski è appena rientrato. Loro comunque hanno tantissimi giocatori che possono compensare certe assenze».

FIRMARE PER UN PARI – «No, in passato ci sono state tante belle sfide. La Lazio è una squadra di grande qualità e hanno anche grandissima velocità e possono risultare pericolosi».

DE KETELAERE – «Prima punta? Per me la priorità è che ritorni ai suoi livelli. Prima dell’infortunio era un giocatore molto intenso: voglio ritrovare la miglior versione di De Ketelaere».

SCAMACCA – «Deve ritrovare la condizioni giuste. Ha ripreso ad allenarsi in gruppo. Poi valuteremo in vista del match e anche nelle prossime partite».

TANTI INFORTUNI – «Accadono per tutta una serie di ragioni. Bisogna curare diversi aspetti: soprattutto quando ci sono tante partite di fila. La gestione dei carichi di lavoro sarà fondamentale».

DE KETELAERE E LOOKMAN- «Valuteremo anche perché bisognerà capire le loro condizioni visti gli ultimi allenamenti».

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.