Jugovic: «La Lazio? E’ stata un esperienza bellissima»

Jugovic, l’ex laziale è intervenuto nel match program della Lazio parlando della sua esperienza nella capitale

Nel consueto match program della Lazio in vista della partita contro la Sampdoria, ha parlato Jugovic il quale ripercorre la sua esperienza con la maglia biancoceleste

PAROLE – Il mio anno alla Lazio fu bellissimo, giocammo tantissime partite, rimanendo in corsa per tutti gli obiettivi fino alla fine della stagione. Disputammo due finali, una in Coppa Italia andò bene, l’altra purtroppo no. Dopo la sconfitta di Parigi contro l’Inter in Coppa UEFA però capì che quella Lazio ero all’inizio di un ciclo vincente