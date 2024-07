James Rodriguez Lazio, Fabiani non chiude al colpo: le parole

James Rodriguez Lazio, le parole del ds Angelo Fabiani sull’interesse dei biancocelesti per il calciatore colombiano

James Rodriguez continua ad essere un nome per il calciomercato Lazio? Nelle ultime ore il suo profilo è stato proposto da alcuni intermediari ai dirigenti biancocelesti e il ds Fabiani, intervistato dal Messaggero, non ha chiuso al trasferimento, ma ha messo in chiaro le priorità della società. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «James Rodriguez? Vedremo, intanto dobbiamo pensare alle uscite in questo momento».