Italiano dopo di Lazio Bologna: il tecnico dei rossoblù ha risposto così a Sky Sport alle domande sul match pareggiato 1-1

Dopo l’1-1 ottenuto contro la Lazio, l’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la prestazione dei suoi, soffermandosi sulla reazione dopo il ko con la Cremonese e sul valore del punto conquistato all’Olimpico.

SUL PAREGGIO CONTRO LA LAZIO – «Un punto all’Olimpico? Lo accolgo bene. Giocare con questo ritmo partite una dopo l’altra e venire ad affrontare una Lazio in grande crescita, che sta giocando bene e ha grande autostima… ho visto le sue ultime partite. Siamo stati bravi a pareggiare subito. Nell’ultimo quarto d’ora non siamo riusciti a sfruttare quella superiorità con l’ingresso di gente fresca che, secondo me, poteva darci di più».

SULLA REAZIONE DOPO LA CREMONESE E SUL MOMENTO DEL BOLOGNA – «Oggi abbiamo reagito, siamo vivi, giovedì rigiochiamo. Sono contento per quello che i ragazzi stanno mostrando. Accolgo bene questo punto: aggiungiamolo a una classifica che è già bellissima e continuiamo così. Abbiamo risposto presente anche oggi dopo la vittoria in Coppa: nelle ultime 15 partite abbiamo perso solo quella contro la Cremonese. Siamo a un terzo di campionato, di strada ce n’è ancora da fare…».

SUI CAMBI E SULLA GESTIONE FINALE – «Come ho detto, i subentrati, contro una Lazio stanca, potevano incidere un po’ di più. Il nostro è un tour de force incredibile e la soddisfazione, per me, è avere una squadra che tiene sempre il campo, che è sempre in partita. Già per questo siamo a buon punto».