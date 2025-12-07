News
Lazio Bologna LIVE 0-0: si gioca!
Lazio Bologna: segui sintesi, tabellino e cronaca live del match. In campo allo Stadio Olimpico alle 18 per la 14a giornata di Serie A
Tutto pronto per Lazio Bologna, match della 14a giornata di Serie A. Le due squadre si affrontano all’Olimpico dopo i rispettivi successi in Coppa Italia: la formazione di Maurizio Sarri ha superato il Milan 1-0 in casa, vendicando la sconfitta di campionato subita a San Siro, mentre quella di Vincenzo Italiano ha rimontato 2-1 lo svantaggio iniziale contro il Parma grazie alla rete decisiva di Santago Castro.
Per la Lazio, l’occasione di avvicinarsi concretamente alla zona Europa. Il Bologna, attualmente 5° a pari punti con il Como e a sei lunghezze proprio dai biancocelesti, prova invece a rimanere incollato al treno Champions League in una sfida che promette equilibrio e intensità.
1′ – PARTITI!
FORMAZIONI UFFICIALI
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lazzari, Vecino, Dele-Bashiru, Belahyane, Pedro, Noslin, Cancellieri, Dia. All.: Sarri.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Casale, Miranda; Pobega, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. A disp.: Franceschelli, Pessina, De Silvestri, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Sulemana, Fabbian, Ferguson; Bernardeschi, Dallinga, Dominguez, Immobile, Rowe. All. Italiano.