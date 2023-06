Italia U21, Azzurrini al bivio: vincere con la Norvegia potrebbe non bastare per passare il turno

La vittoria di ieri sera dell’Italia U21 ha regalato agli Azzurrini di Nicolato i primi 3 punti dell’Europeo. La partita con la Norvegia diventa decisiva per il passaggio ai quarti di finale.

Ai ragazzi di Nicolato basterebbe vincere con gli scandinavi e sperare che la Francia batta la Svizzera per passare il turno, mentre in caso di sconfitta dei cugini francesi, una vittoria farebbe entrare in gioco la classifica avulsa.