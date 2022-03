Italia, sufficienza per Zaccagni all’esordio: «Entra nel gol del 3-1»

Contro la Turchia, Zaccagni ha esordito con la maglia dell’Italia. Prestazione sufficiente per l’esterno della Lazio

Nella prima Italia post delusione Mondiale, c’è stato spazio anche per Mattia Zaccagni che ha fatto il suo esordio in Nazionale prendendo il posto di Zaniolo a inizio ripresa. Prestazione sufficiente per l’esterno della Lazio, con il Corriere dello Sport che gli dà un 6 in pagella.

IL GIUDIZIO – «Mancini lo fa debuttare sistemandolo sulla fascia destra, ma non è abituato e soffre, anche se riesce a entrare con un cross nell’azione del 3-1. Meglio quando trasloca a sinistra».