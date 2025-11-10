 Italia, parla Gattuso: «Dobbiamo pensare a noi e non a quello che farà la Norvegia. Su Chiesa e Zaniolo dico questo»
Italia, parla Gattuso: «Dobbiamo pensare a noi e non a quello che farà la Norvegia. Su Chiesa e Zaniolo dico questo»

Gattuso
Db Udine 14/10/2025 - qualificazioni Mondiali 2026 / Italia-Israele / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Gennaro Gattuso

Italia, Gattuso, ct della Nazionale, ha preso la parola in conferenza per presentare i prossimi impegni contro Moldavia e Norvegia

Conclusa l’11ª giornata di Serie A con il posticipo tra Inter e Lazio, i riflettori si spostano sulla Nazionale. Gli Azzurri di Gennaro Gattuso si apprestano ad affrontare due sfide decisive per le qualificazioni ai Mondiali 2026: la trasferta contro la Moldavia e il match casalingo con la Norvegia. Ecco un estratto delle sua conferenza:

PARTITE – «Non sarà una scampagnata, voglio vedere l’impegno per proseguire su quello che abbiamo iniziato a settembre. Proveremo giocatori che non hanno avuto spazio nella prima partita, ma dobbiamo pensare a noi e non a quello che farà la Norvegia nella sua partita».

RAPPORTI CLUB – «Non si potrà anticipare il calendario. In questo mese abbiamo lavorato 4-5 giorni di fila su tutto il programma con la Federazione e non c’è spazio. Forse a febbraio ma i calendari sono pieni. Starà a noi essere bravi e trovare il modo di incontrare i ragazzi in Italia e all’estero. Penso sia molto difficile intervenire sul calendario»

ZANIOLO E CHIESA – «Bisogna essere onesti, gente come Zaniolo ha fatto cose interessanti ma le scelte vengono fatte con un criterio. Mi piace lavorare con giocatori che ho da tempo, ma le porte della Nazionale non sono chiuse. Chiesa? Parlo spesso con lui, bisogna rispettare scelte e problematiche che ognuno ha. La scelta è di Chiesa? Sì, è di facile lettura altrimenti non davo spiegazioni per la quinta volta»

