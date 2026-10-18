Isaksen nel post partita: «Gioia immensa per il gol! Ci meritiamo quanto stiamo facendo. Classifica? Non la guardiamo» – Lazio News 24

Gustav Isaksen, attaccante della Lazio, ha parlato nel post partita del match della 7a giornata contro la Juventus

Gustav Isaksen, giocatore della Lazio, ha parlato nel post partita del match valido per la 7a giornata di Serie A 2026-2027 contro la Juventus. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

GOL E VITTORIA – «Provo una gioia immensa, la squadra si merita pienamente ogni singolo traguardo raggiunto finora. Sono davvero felicissimo. Che valore ha conquistare i tre punti su questo campo? Nella passata stagione eravamo riusciti a portarci sul doppio vantaggio per poi subire il recupero fino al pareggio; oggi, invece, quando Dele Bashiru ha messo la palla in rete, abbiamo capito che la vittoria era ormai una bellissima realtà. Si tratta di un’affermazione di fondamentale importanza e mi auguro che il nostro cammino prosegua su questo binario. Erano ben otto anni che non riuscivamo a imporci in questo stadio, perciò questo risultato ha un peso specifico enorme».

SQUADRA E CAMPIONATO – «Il nostro allenatore continua a ripetere di non guardare la classifica e noi stiamo seguendo scrupolosamente le sue indicazioni. Preferiamo affrontare il percorso ragionando di partita in partita, senza fare troppi calcoli a lungo termine. Continueremo a lavorare con la massima dedizione già a partire dai prossimi allenamenti della settimana per farci trovare pronti alle prossime sfide».

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