Isaksen svela il segreto della sua rinascita: «Ho preso un mental coach. Parma? Dobbiamo partire subito forte!»

Isaksen racconta il momento straordinario della Lazio di Gattuso, il rapporto speciale con Provstgaard e il percorso personale che lo ha aiutato a ritrovare fiducia

La Lazio vuole continuare a stupire e Gustav Isaksen è uno dei protagonisti del grande momento attraversato dalla formazione biancoceleste. Dopo la convincente vittoria ottenuta contro la Juventus a Torino, l’esterno danese ha analizzato il percorso della squadra, soffermandosi anche sulla propria crescita personale e sull’importanza del gruppo costruito sotto la guida di Gennaro Gattuso.

Il messaggio dopo la Juventus e l’avvertimento sul Parma

Il successo contro la Juventus ha rappresentato una serata particolarmente significativa per i biancocelesti, ma Isaksen non vuole cali di concentrazione. Il danese ha sottolineato quanto sia importante dare continuità ai risultati, soprattutto in vista della prossima partita contro il Parma.

«È fondamentale continuare in questo modo perché sappiamo che abbiamo fatto un grande lavoro fino a ora e abbiamo fatto una partitona a Torino, però non vale niente se perdiamo contro il Parma, quindi dobbiamo continuare e vincere questa gara anche».

Il legame con Provstgaard e l’importanza di avere un connazionale

Tra gli aspetti che stanno contribuendo alla serenità del calciatore c’è anche il rapporto con Oliver Provstgaard, diventato un punto di riferimento nella quotidianità dell’esterno biancoceleste. Isaksen ha raccontato quanto sia importante condividere il proprio percorso con qualcuno che proviene dallo stesso Paese.

«Era una serata bellissima per la squadra ma anche per i danesi. Quindi sono molto felice e contento anche per il mio amico Oliver. Abbiamo un bel rapporto insieme e stiamo lavorando ogni giorno e poi dopo l’allenamento usciamo insieme o a casa mia o al suo appartamento, stiamo insieme, quindi è bello avere un altro danese qua. Mi dà un po’ di sicurezza ed è sempre bello avere uno dalla tua nazione perché puoi parlare la tua lingua e puoi parlare altre cose, quello che sta succedendo in Danimarca e con le nostre famiglie, quindi forse mi ha aiutato anche».

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Isaksen e la rivelazione: «Ho trovato un equilibrio dentro»

Uno dei passaggi più significativi delle dichiarazioni riguarda il percorso personale intrapreso da Isaksen. Il giocatore ha spiegato di aver lavorato non soltanto sulla preparazione fisica, ma anche sulla propria sicurezza, affidandosi a un professionista per affrontare le difficoltà dal punto di vista psicologico.

«Certo, ovviamente è sempre importante lavorare sul campo e in palestra e queste cose ma per me è stato fondamentale anche lavorare sull’aspetto mentale perché non è sempre stato facile per me qua e però dopo un conflitto sono sempre andato oltre e non sono mai andato totalmente giù. Ho preso un mentale coach che infatti sta con me adesso anche a casa in questi giorni e quindi lui mi ha aiutato tanto e anche la mia fede. Ho trovato un equilibrio dentro e sono più sicuro di me stesso sia fuori che dentro campo».

La crescita con Gattuso e l’atteggiamento richiesto alla squadra

L’esterno danese ha poi evidenziato quanto sia importante il lavoro quotidiano e il contributo di ogni singolo giocatore. Un concetto che si lega direttamente alla filosofia di Gattuso, capace di trasmettere alla squadra determinazione e spirito di sacrificio.

«Sto imparando tante cose come un umano e anche l’atteggiamento sul campo è fondamentale e poi siamo una squadra e devi fare tutto ogni giorno per i tuoi compagni e in questo momento è molto bello giocare sotto il mister».

In vista del prossimo impegno di campionato, Isaksen ha ribadito la necessità di affrontare la partita con la giusta intensità fin dai primi minuti.

«Sì, dobbiamo partire subito forte perché se no tutte le squadre in Serie A ti possono fare male, quindi sarà fondamentale per noi iniziare subito perché siamo consapevoli di quello che abbiamo fatto a Torino però adesso c’è una gara importantissima contro il Parma e immagina se vinciamo questa, si vede ancora più bello».

Il sogno biancoceleste e l’elogio a Gattuso: «Possiamo fare qualcosa di importante»

A chiudere le riflessioni del danese è stato un messaggio di grande fiducia nelle possibilità della Lazio. Secondo Isaksen, il clima positivo dello spogliatoio e la capacità di Gattuso di coinvolgere tutti i componenti della rosa possono rappresentare due elementi fondamentali per il prosieguo della stagione.

«Grande potenziale, davvero perché nello spogliatoio c’è un’atmosfera bellissima e ogni giorno venire qui è bellissimo. Siamo tutti felici mi sembra e l’allenatore è anche molto bravo a essere lì per tutti i giocatori, sia quelli che giocano tanti minuti e quelli che non giocano così tanto. Quindi per me sembra che siamo tutti felici in questo momento e abbiamo una grande possibilità di fare qualcosa di importante adesso».