

Isaksen Lazio, Sarri sicuro: «Ora ci aspettiamo una crescita più costante, ha potenzialità e vediamo se riuscirà a tirarle fuori fino in fondo»

5 ore ago

Isaksen
Isaksen

Isaksen Lazio, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri non ha dubbi sul danese: «Ora ci aspettiamo una crescita più costante»

In conferenza stampa, Maurizio Sarri ha presentato la sfida di domani contro l’Inter, sottolineando sia le insidie che la Lazio dovrà affrontare sia le opportunità che la gara può offrire. Il tecnico ha definito l’incontro con la capolista “difficilissimo”, ma al tempo stesso lo considera un banco di prova prezioso per mettere in evidenza la reale forza della squadra. Ecco le parole su Isaksen:

SU ISAKSEN E LA SUA CRESCITA – «Quanto manca per rivedere l’Isaksen visto contro la Lazio con la maglia del Midtjylland?

Nelle ultime tre partite si sono viste due versioni di alto livello contro Juventus e Cagliari, nel mezzo c’è un piccolo passo falso col Pisa che però fa parte della crescita di questo ragazzo. Ora ci aspettiamo una crescita più costante, ha potenzialità e vediamo se riuscirà a tirarle fuori fino in fondo».

