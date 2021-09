Interspac, Gravina: «Azionariato popolare per aiutare i club»

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato durante la presentazione del progetto Interspac. Le sue parole

«Il tema dell’azionariato diffuso rappresenta una via da studiare per capire se rafforzando le proprietà esistente si è in grado di aiutare i club. Ricordo quando nei corsi di economia parlai di questa idea, dopo diversi anni è il momento di valutare l’idea e come aiutare il calcio italiano, che deve essere sempre più stabile».