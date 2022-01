Internet ad alta velocità sempre più diffuso: trend e migliori offerte per navigare da casa

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Si amplia la rete Internet ad alta velocità su tutto il territorio nazionale: scenari e soluzioni Vodafone per navigare da casa grazie a una connettività sicura e senza interruzioni.

Cresce in Italia la diffusione delle reti Internet ad alta velocità, un trend positivo destinato a coinvolgere un bacino di utenti sempre maggiore coprendo progressivamente l’intero territorio nazionale. A settembre 2021, ad esempio, metà delle linee di telefonia fissa aveva una connessione in fibra ottica di tipo FTTC.

Secondo i dati resi noti dall’Osservatorio sulle comunicazioni di AGCOM, infatti, raggiunge quota 71% la percentuale di linee con una velocità di connessione superiore a 30 Mbps, considerando anche le linee di tipo FTTH e FWA. In Italia, quindi, si naviga sempre di più e soprattutto a velocità progressivamente più elevate.

ADSL, FWA e fibra ottica: a che punto siamo?

Il mercato della telefonia fissa è stato caratterizzato da profondi cambiamenti negli ultimi quattro anni, basti pensare al graduale passaggio dalle linee ADSL basate sulla tecnologia di connessione in rame alle reti in fibra ottica. Oggi, infatti, la stragrande maggioranza delle reti si basa su una velocità di navigazione di almeno 30 Mbps, mentre quasi il 60% vanta una velocità superiore a 100 Mbps.

Analizzando l’andamento delle singole connessioni, se a settembre 2017 tre reti su quattro usavano la tecnologia in rame, nello stesso periodo del 2021 una rete su due usa la fibra ottica di tipo FTTC. Tra 2020 e 2021, inoltre, le connessioni in rame sono scese del 10%, mentre a crescere sono state le connessioni FTTC (un milione di nuove attivazioni, pari a un +5%), FTTH (+4%) e FWA (+1%).

Cresce il traffico generato dalle reti fisse

Il traffico internet generato dalle reti fisse ha raggiunto livelli record proprio nel corso del 2021, tanto che ogni rete ha consumato quotidianamente circa il 17% in più rispetto all’anno precedente e il 40% in più rispetto a due anni fa, mediamente poco meno di 7 GB di dati al giorno.

Il numero di linee attive è passato da 20,56 milioni a poco meno di 20 milioni tra il 2017 e il 2021. In questo scenario, Vodafone si conferma il secondo operatore in Italia per quota di mercato anche nel terzo trimestre del 2021.

L’operatore, precisamente, fornisce oltre il 23% delle reti FTTH e circa il 20% delle reti FTTC e nel solo lasso di tempo compreso tra settembre 2020 e settembre 2021 ha incrementato la fornitura di reti FWA del 4%.

Offerte Internet Vodafone da casa

L’obiettivo di Vodafone è quello di soddisfare le esigenze di connettività sia dei clienti già raggiunti dalla fibra ottica, sia di coloro che mantengono ancora un sistema di connettività tradizionale o che sfruttano la tecnologia mista fibra/radio.

Le offerte Internet Vodafone per casa permettono di accedere a linee affidabili con una velocità che arriva fino a 2,5 Gbps, garantendo una connettività sicura e senza interruzioni che rappresenta una risorsa fondamentale per il lavoro, per svolgere la didattica a distanza ma anche per le attività di gaming e l’intrattenimento.

Vodafone offre diverse soluzioni per navigare in Internet fino a 2.5 Gigabit/s: non sono previsti costi di attivazione e sono comprese le chiamate illimitate da telefono fisso, oltre al modem con Wi-Fi Optimizer (software intelligente che ottimizza la connessione di tutti i device).