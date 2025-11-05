 Inter Lazio, boom di presenze biancocelesti a San Siro: i numeri del settore ospiti in vista della grande sfida di Serie A
Connect with us

News

Inter Lazio, boom di presenze biancocelesti a San Siro: i numeri del settore ospiti in vista della grande sfida di Serie A

News

Arbitro Inter Lazio, scelto il fischietto della sfida: ecco la designazione dell'undicesima giornata di Serie A

News

Inter Lazio, streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida dell'Olimpico. Tutti i dettagli

Lazio Women News

Biglietti Lazio Women Napoli, al via la vendita dei tagliandi per la sfida contro i partenopei: tutti i dettagli

News

Calciomercato Lazio, Sarri prepara una rivoluzione per gennaio? Ecco la soluzione attuale

News

Inter Lazio, boom di presenze biancocelesti a San Siro: i numeri del settore ospiti in vista della grande sfida di Serie A

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

San Siro
San Siro

Inter Lazio, cresce il sostegno dei tifosi laziali: aggiornato il dato sui biglietti. Le ultimissime notizie

Manca ormai pochissimo al big match di domenica, quando Inter e Lazio si affronteranno sotto le luci calde e prestigiose del tempio del calcio milanese.

Il popolo biancoceleste risponde presente: sono già circa 3.500 i biglietti venduti per il settore ospiti, un dato che testimonia la straordinaria vicinanza dei tifosi alla squadra. In un momento delicato della stagione, segnato da infortuni e difficoltà, Maurizio Sarri può contare su un sostegno travolgente e incondizionato.

Il numero è destinato a crescere nei prossimi giorni, ma già adesso i dati parlano chiaro: la Lazio potrà contare su una spinta importante anche lontano dall’Olimpico.

LEGGI ANCHE – Inter Lazio, streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida dell’Olimpico. Tutti i dettagli

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.