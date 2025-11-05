Inter Lazio, boom di presenze biancocelesti a San Siro: i numeri del settore ospiti in vista della grande sfida di Serie A

Inter Lazio, cresce il sostegno dei tifosi laziali: aggiornato il dato sui biglietti. Le ultimissime notizie

Manca ormai pochissimo al big match di domenica, quando Inter e Lazio si affronteranno sotto le luci calde e prestigiose del tempio del calcio milanese.

Il popolo biancoceleste risponde presente: sono già circa 3.500 i biglietti venduti per il settore ospiti, un dato che testimonia la straordinaria vicinanza dei tifosi alla squadra. In un momento delicato della stagione, segnato da infortuni e difficoltà, Maurizio Sarri può contare su un sostegno travolgente e incondizionato.

Il numero è destinato a crescere nei prossimi giorni, ma già adesso i dati parlano chiaro: la Lazio potrà contare su una spinta importante anche lontano dall’Olimpico.

