Inter Lazio, il tecnico Chivu fa il punto sugli infortunati: «Thuram non è ancora al 100%, Bonny ha iniziato a Verona e…»

Lazio news 24

Published

1 ora ago

on

By

Chivu
Chivu

Inter Lazio, il tecnico nerazzurro Cristina Chivu fa il punto sugli infortunati: «Thuram non è ancora al 100%, Bonny…»

L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, è intervenuto pochi istanti prima del match contro il Kairat, valido per la quarta giornata della Champions League 2025/26. Queste le sue parole ai microfoni di Prime a pochi giorni dalla sfida di Serie A contro la Lazio:

THURAM E BONNY – «Marcus non è ancora al 100%, forse oggi farà qualche minuto. Bonny ha iniziato a Verona e si sta integrando bene».

LAUTARO MARTINEZ – «Il capitano è sempre in campo perché c’è bisogno del suo spirito, della sua leadership e della sua presenza. A Lautaro chiedo solo di sorridere di più: ne parliamo spesso, non deve avere troppi pensieri. È campione del mondo, sta scrivendo la storia dell’Inter con i suoi gol. Deve continuare a lavorare con serenità, i gol arriveranno».

