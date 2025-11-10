 Inter Lazio, Di Canio: «Gol di Lautaro? Straordinario, ma»
Connect with us

Hanno Detto

Inter Lazio, Di Canio commenta: «Il gol di Lautaro? Straordinario ma casuale. Esteticamente brutto, ma di grande efficacia»

Hanno Detto

Inter Lazio, l'analisi di De Grandis: «Sarri? C’è chi lo difende e chi lo critica ma c'è qualcosa che mi rende perplesso. Ho sempre pensato che Guendouzi fosse una mezzala ma...»

Hanno Detto

Italia, parla Gattuso: «Dobbiamo pensare a noi e non a quello che farà la Norvegia. Su Chiesa e Zaniolo dico questo»

Hanno Detto

Bargiggia in esclusiva a Milannews24: «Italia? Gattuso ha creato una buona armonia nel gruppo e una buona spinta emotiva. Sullo Scudetto...»

Hanno Detto

Sarri e quelle parole 'rettificate' dalla società: «Penso sia l’ora di noleggiare gli arbitri all’estero, perché non ne vedo più all’altezza»

Hanno Detto

Inter Lazio, Di Canio commenta: «Il gol di Lautaro? Straordinario ma casuale. Esteticamente brutto, ma di grande efficacia»

Lazio news 24

Published

3 ore ago

on

By

Gala' Oscar del calcio Aic 2010
Db Milano 24/01/2011 - Gala' Oscar del calcio Aic 2010 / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Paolo Di Canio

Inter Lazio, Di Canio commenta la rete dell’argento a Sky Sport. Le parole dell’ex giocatore della Lazio dopo il match di San Siro

La Lazio interrompe la sua striscia di quattro clean sheet consecutivi cadendo 2-0 a San Siro contro l’Inter. A decidere il match, un eurogol di Lautaro Martinez arrivato dopo appena tre minuti, una conclusione di destro che ha spiazzato Provedel e indirizzato subito la gara a favore dei nerazzurri.

Al Club su Sky Sport, l’ex attaccante della Lazio Paolo Di Canio ha commentato la giocata dell’argentino, definendola straordinaria nel risultato ma poco armoniosa nell’esecuzione.

SUL GOL DI LAUTARO – «Lautaro non credo volesse metterla lì, se no sarebbe cinque Messi insieme, il genio del genio del genio. La gamba è lontana, è anche brutto da vedere esteticamente: gamba d’appoggio lontana, ma così bello dove si infila che noi diciamo bellissimo il gol. È impossibile pensarlo».

SULL’ESTETICA DELL’ESECUZIONE – «La gamba d’appoggio è lontana, a un metro invece che a 30 o 40 centimetri e quasi si sbilancia e invece trova l’incrocio dall’altra parte».

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.