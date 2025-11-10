Inter Lazio, Di Canio commenta: «Il gol di Lautaro? Straordinario ma casuale. Esteticamente brutto, ma di grande efficacia»

Inter Lazio, Di Canio commenta la rete dell’argento a Sky Sport. Le parole dell’ex giocatore della Lazio dopo il match di San Siro

La Lazio interrompe la sua striscia di quattro clean sheet consecutivi cadendo 2-0 a San Siro contro l’Inter. A decidere il match, un eurogol di Lautaro Martinez arrivato dopo appena tre minuti, una conclusione di destro che ha spiazzato Provedel e indirizzato subito la gara a favore dei nerazzurri.

Al Club su Sky Sport, l’ex attaccante della Lazio Paolo Di Canio ha commentato la giocata dell’argentino, definendola straordinaria nel risultato ma poco armoniosa nell’esecuzione.

SUL GOL DI LAUTARO – «Lautaro non credo volesse metterla lì, se no sarebbe cinque Messi insieme, il genio del genio del genio. La gamba è lontana, è anche brutto da vedere esteticamente: gamba d’appoggio lontana, ma così bello dove si infila che noi diciamo bellissimo il gol. È impossibile pensarlo».

SULL’ESTETICA DELL’ESECUZIONE – «La gamba d’appoggio è lontana, a un metro invece che a 30 o 40 centimetri e quasi si sbilancia e invece trova l’incrocio dall’altra parte».