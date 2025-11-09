 Inter Lazio: segui sintesi e cronaca live del match
Inter Lazio: segui sintesi, tabellino e cronaca live del match di Serie A

Lazio-Roma serie A
As Roma 12/12/2023 - campionato di calcio serie A / Lazio-Roma / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Inter Lazio: segui sintesi, tabellino e cronaca live del match di San Siro valido per l’undicesima giornata di Serie A che avrà inizio alle 20.45

In campo alle 20.45 a San Siro Inter Lazio, match valido per l’undicesima giornata di Serie A 2025/2026.

L’Inter può prendere la vetta della classifica approfittando dei passi falsi di Milan e Napoli, mentre la Lazio cerca 3 punti fondamentali per rientrare nella corsa europea. Segui la cronaca live con Lazionews24.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 14 Bonny, 10 Lautaro.
A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 9 Thuram, 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 94 Esposito.
Allenatore: Cristian Chivu.

LAZIO (4-3-3): 94 Provedel; 29 Lazzari, 34 Gila, 13 Romagnoli, 77 Marusic; 8 Guendouzi, 32 Cataldi, 26 Basic; 18 Isaksen, 19 Dia, 10 Zaccagni.
A disposizione: 35 Mandas, 55 Furlanetto, 3 Pellegrini, 4 Patric, 5 Vecino, 9 Pedro, 14 Noslin, 21 Belahyane, 23 Hysaj, 25 Provstgaard.
Allenatore: Maurizio Sarri

