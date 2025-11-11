Inter, Dumfries cita i biancocelesti : «Il mio colpo di testa preferito? In trasferta con la Lazio, era fuoco quello». Le parole

Denzel Dumfries, protagonista di una puntata di Wheel Talks, ha ripercorso il suo cammino nel mondo del calcio, raccontando sacrifici, momenti decisivi e le figure che lo hanno ispirato lungo la strada.

ASCESA NEL CALCIO – Non ero proprio il miglior calciatore, ecco: ho lottato molto. Ho continuato a credere in me stesso ed eccoci qui. Quindi duro lavoro. Il mio colpo di testa preferito? In trasferta con la Lazio, era fuoco quello. Ma ne ho un altro: agli Europei con l’Olanda contro l’Ucraina, ho segnato il 3-2.

E’ stato un momento molto importante per me e per la squadra: era il mio primo gol, è stato un momento speciale. Il mio esempio? Lilian Thuram era uno, poi Kompany, Kuyt: hanno giocato con molto carattere e mi piaceva.

