Inter, due titolari rischiano di saltare la gara con la Lazio: il comunicato del club nerazzurro

Simone Inzaghi sarà costretto a rinunciare a Stefan De Vrij e Denzel Dumfries in vista della prossima partita contro l’Udinese. Nella giornata di oggi i due giocatori si sono sottoposti a dei controlli medici che, come scritto nel comunicato della società nerazzurra, hanno evidenziato alcuni risentimenti muscolari che saranno più valutati più dettagliatamente nel corso della prossima settimana. Una situazione che, di conseguenza, li pone nella lista dei giocatori in dubbio anche per la sfida del 17 dicembre con la Lazio di Sarri. Di seguito il comunicato.

COMUNICATO– “Stefan De Vrij e Denzel Dumfries si sono sottoposti questa mattina a valutazione clinica ed esami strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo gli infortuni di domenica sera nella gara contro il Napoli. Risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra per il difensore olandese. Risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra per l’esterno olandese. I due calciatori nerazzurri saranno rivalutati nella prossima settimana“.