Insigne-Lazio, cosa serve per riuscire ad ingaggiare il ragazzo? Ecco le condizioni necessarie - Lazio News 24

Insigne-Lazio, idea affascinante ma complicata: Sarri lo aspetta, ma servono tempi e condizioni giuste

Tra i nomi accostati alla Lazio in questa fase di mercato silenziosa, spunta con insistenza quello di Lorenzo Insigne. Il fantasista campano, ex capitano del Napoli e reduce dall’esperienza in MLS con il Toronto FC, è attualmente svincolato. L’ipotesi Insigne-Lazio sta prendendo forma nei pensieri di Maurizio Sarri, che non ha mai nascosto la sua stima per il giocatore che ha valorizzato durante il suo periodo partenopeo.

Per ora, tuttavia, si tratta più di una suggestione che di una trattativa avviata. Il presidente Lotito, noto per le sue mosse imprevedibili, non ha ancora dato segnali concreti, e la strategia della società sembra orientata a non fare ulteriori innesti in questa fase. Ma con il calciomercato che resta aperto fino alla fine di agosto, la possibilità di un colpo dell’ultimo minuto, soprattutto tra gli svincolati, non è del tutto da escludere.

Il nodo principale dell’operazione Insigne-Lazio riguarda i tempi e le regole di tesseramento. Attualmente, la Lazio non ha la possibilità immediata di inserire nuovi giocatori in rosa, a causa del blocco imposto dalla Covisoc. Secondo quanto filtra, il club potrebbe registrare uno svincolato soltanto a partire da novembre, rendendo impossibile qualsiasi utilizzo prima di gennaio. Una prospettiva che non entusiasma né Insigne né il suo entourage, desiderosi di tornare in campo al più presto.

Nel frattempo, Sarri sarebbe favorevole a riabbracciare un calciatore che conosce alla perfezione e che, per caratteristiche tecniche e tattiche, potrebbe integrarsi rapidamente nel suo sistema di gioco. L’eventuale arrivo di Insigne alla Lazio darebbe esperienza, qualità e un’alternativa importante sulle corsie offensive, dove al momento la squadra è ancora in fase di costruzione.

Tuttavia, la volontà del giocatore sarà decisiva. Accettare di allenarsi per mesi senza la certezza di poter scendere in campo prima del 2025 non è semplice, nemmeno per un ritorno in Serie A tanto atteso. E al momento, Insigne sembra poco propenso ad attendere così a lungo.

In sintesi, il dossier Insigne-Lazio resta aperto ma pieno di incognite. La voglia di Sarri c’è, la disponibilità del giocatore va chiarita, ma saranno tempi, regole e volontà reciproche a decidere se questa suggestione potrà davvero trasformarsi in realtà.