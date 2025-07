Insigne Lazio, D'Amico: «È tornato in Italia, adesso vediamo quali siano le prospettive concrete. La cosa più importante è...»

Insigne Lazio, D’Amico analizza: «È tornato in Italia, adesso vediamo quali siano le prospettive concrete. La cosa più importante è…». Le parole

Il procuratore Andrea D’Amico ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il suo intervento sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, commentando tematiche legate al mondo del calcio con particolare riferimento alla situazione di alcuni club di Serie A e toccando il tema del calciomercato e di Insigne nel mirino della Lazio. Ecco le parole riprese da TuttoNapoli.net:

PAROLE – «Il calcio sta diventando sempre più globale ed è una delle prime cinque aziende a livello internazionale. Ha un significato sociale, politico ed economico. Una volta si diceva ci fosse solo il business, oggi è diventato anche entertainment. Oggi vediamo che l’Arabia Saudita usa il calcio come valuation del paese.

Siamo assurdamente autoreferenziali, pensiamo di essere il campionato più bello del mondo, quando in realtà siamo un campionato di passaggio dove o vengono i calciatori vecchi come Dzeko e Modric o i giovani ci usano come trampolino. L’azienda calcio lavora su un modello di business superato. Sono fallite, dal 2000 ad oggi, 190 squadre professionistiche. Oggi il calcio è poco attrattivo per gli investitori a meno che non vengono dall’estero perchè prendono a prezzo di saldo. Se ci sarà il coraggio di dare una programmazione diversa allora diventerà attrattivo anche per gli imprenditori italiani

MERCATO E FUTURO INSIGNE – Il futuro di Insigne? È tornato in Italia, adesso vediamo quali siano le prospettive concrete. La cosa più importante è che lui sta benissimo e il nostro calcio ha bisogno di grande qualità come ce l’ha Insigne. Spesso vediamo partite noiosissime, il calcio è anche fantasia, non solo tatticismo. I campioni di una volta oggi non ci sono più, sembrano tutti impacchettati dentro certi tatticismi. Osimhen alla Juventus l’anno prossimo? Sarebbe un grande acquisto per la Juventus»