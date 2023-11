Insigne alla Lazio, tentazione forte: ma c’è la concorrenza di un club in particolare per l’ex attaccante del Napoli

Se la Lazio è una tentazione forte per Lorenzo Insigne, altri club hanno fatto sondaggi importanti sull’ex Napoli, soprattutto nella Liga spagnola e in Premier League.

Nelle ultime settimane anche Gennaro Gattuso, tecnico del Marsiglia, ha chiesto l’attaccante alla propria società. L’avventura in MLS per Insigne si sta avviando verso la conclusione. L’obiettivo è tornare a giocare in Italia, ma Spagna e Francia premono sull’acceleratore. Molto dipenderà da Maurizio Sarri, che ha parlato con il suo ex allievo e proverà a convincere Lotito sull’operazione.