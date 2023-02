Infortunio Zarate: barella e mani sul volto. Inizio da incubo a Cosenza per l’ex attaccante della Lazio

È iniziata come peggio non poteva l’avventura di Mauro Zarate a Cosenza. L’ex Lazio si è fermato per infortunio alla sua seconda partita da titolare contro il Sudtirol.

Sensazioni poco confortanti, in attesa degli accertamenti strumentali al ginocchio sinistro: ma si teme un lungo stop per Maurito. Il 36enne argentino ha lasciato il campo in barella e con le mani sul volto