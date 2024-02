Infortunio Zaccagni, stilato il piano per il rientro dell’esterno: andrà in panchina in quella partita

Infortunio Zaccagni, stilato il piano di recupero dell’esterno che sta facendo enormi progressi: in panchina con la Fiorentina

Ottime notizie dall’infermeria di Formello per quanto riguarda le condizioni di Mattia Zaccagni, esterno della Lazio fermo dalla semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Inter. Come riferito dal Corriere dello Sport, negli ultimi giorni l’ex Verona ha fatto dei sensibili miglioramenti e oggi si deciderà se portarlo in panchina domani contro il Torino oppure se lasciarlo a Roma a lavorare.

In ogni caso, la convocazione di domani sarebbe puramente numerica dato che Zaccagni non è ancora in grado di tornare in campo. Il piano di recupero stilato da Sarri e dal suo staff in questi giorni prevede la panchina contro la Fiorentina e il ritorno a pieno regime nella gara contro il Milan del primo marzo.