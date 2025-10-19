Infortunio Pellegrini, il terzino della Lazio ha messo nel mirino questa partita. Le ultime sulle condizioni dell’esterno basso biancoceleste

La speranza era quella di stringere i denti e tornare a disposizione per la grande sfida di Bergamo. Luca Pellegrini ci ha provato fino all’ultimo, ma alla fine ha dovuto arrendersi all’evidenza: non ce l’ha fatta. Il terzino sinistro, che voleva esserci a tutti i costi contro l’Atalanta, non figurerà nell’elenco dei convocati diramato da Maurizio Sarri. Una tegola non da poco per l’allenatore, che continua a vivere in piena emergenza nel reparto difensivo e sperava di recuperare una pedina fondamentale per la sua retroguardia.

A frenare il rientro del giocatore è il persistere dei problemi fisici che si porta dietro da diverse settimane. La distorsione al ginocchio rimediata durante la partita di Genova, infatti, non è ancora stata assorbita del tutto. Nonostante gli sforzi profusi dal giocatore in allenamento e l’intenso lavoro dello staff medico, l’articolazione continua a creargli fastidiinsistenti, un dolore che non permette i carichi di lavoro necessari per scendere in campo in una partita così impegnativa. La prudenza ha prevalso: forzare i tempi avrebbe significato rischiare uno stop ben più lungo, un lusso che né il giocatore né la Lazio possono permettersi in questo momento delicato della stagione.

Con la trasferta di Bergamo ormai sfumata, il ritorno in campo del terzino è slittato ancora. L’obiettivo si sposta ora alla prossima settimana, quando all’Olimpico arriverà la Juventus. Come sottolinea il Corriere dello Sport, la speranza è di recuperarlo per il big match contro i bianconeri.

Tuttavia, non esistono certezze. Il recupero di Pellegrini resta un percorso da monitorare giorno per giorno. Il quotidiano spiega che il giocatore sarà rincontrollato dallo staff medico nei prossimi giorni per valutare i progressi della terapia conservativa. La condizione per rivederlo in campo è chiara e imprescindibile: se, e solo se, i dolori dovessero finalmente sparire del tutto, allora potrebbe tornare a disposizione e riprendersi la corsia sinistra. Fino ad allora, Sarri dovrà continuare a fare di necessità virtù, adattando ancora una volta la sua linea difensiva.

