Lazio, Basic diventato inamovibile: titolare anche con l’Atalanta. Ma è stato provato in due ruoli diversi, le ultime sull’impiego del croato

Da pedina fuori rosa, con un piede e mezzo lontano da Formello, a certezza assoluta del centrocampo biancoceleste. In poche settimane, il destino di Toma Basic alla Lazio si è ribaltato in modo quasi impensabile. Contro l’Atalanta, in una delle trasferte più complicate della stagione, il centrocampista croato non solo sarà della partita, ma partirà titolare per la terza gara consecutiva, un evento che per lui non si verificava dal lontano dicembre 2021.

La sua perseveranza è stata premiata da Maurizio Sarri, che ora lo considera un elemento chiave, soprattutto in un momento di piena emergenza. Il tecnico lo schiererà sicuramente dal primo minuto, ma, come riporta il Corriere dello Sport, l’unico dubbio che resta da sciogliere è legato alla posizione che andrà a occupare.

La scelta, infatti, è strettamente legata al recupero di Mattia Zaccagni. L’allenatore sta valutando due diverse soluzioni tattiche che vedono Basic protagonista in entrambe. Se l’arciere dovesse farcela e partire titolare, il croato agirebbe nel suo ruolo più naturale di mezzala sinistra nel consueto 4-3-3. Se, al contrario, Sarri dovesse optare per la prudenza, scegliendo di non rischiare Zaccagni dall’inizio, allora Basic scalerebbe in una posizione più avanzata, agendo da esterno largo a sinistra in un 4-4-1-1. Un ruolo, quest’ultimo, già ricoperto con buoni risultati nell’amichevole estiva contro la Primavera, dove aveva anche trovato la via del gol.

Dopo le gare con Genoa e Torino, Basic si è guadagnato la fiducia totale del suo allenatore, che ne sta apprezzando in modo particolare lo spirito di sacrificio e, soprattutto, una grande duttilità che lo rende una risorsa preziosa. Il suo nome sul tabellino dei titolari è l’unica certezza: la posizione esatta verrà decifrata solo all’ultimo.