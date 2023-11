Infortunio Luis Alberto, derby a rischio? Le ULTIME sulle sue condizioni. Lo staff medico valuterà l’entità del problema

Come riporta Gianluca Di Marzio, c’è preoccupazione per l’infortunio di Luis Alberto in casa Lazio. Durante la partita di ieri contro il Feyenoord, il Mago al minuto 85′ si è seduto sul terreno di gioco richiamando l’attenzione della panchina, lo staff medico ha subito prestato soccorso allo spagnolo, applicando una stretta fasciatura alla coscia destra, ma il centrocampista è stato costretto lo stesso a continuare il match perché Sarri aveva terminato i cambi.

Le sue condizioni saranno da valutare nei prossimi giorni. La squadra di Sarri affronterà la Roma nel derby della capitale fra soli 5 giorni. Saranno necessari tutti gli esami del caso per valutare l’entità del problema.

Il Comandante, ovviamente, spera di non dover rinunciare a un giocatore così importante, soprattutto in una sfida fondamentale come quella di domenica. Se Luis Alberto non dovesse esserci, il tecnico dovrà valutare uno fra Kamada e Vecino come interno di centrocampo.