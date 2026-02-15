Infortunio Gila, apprensione in casa Lazio dopo il cambio con l’Atalanta! Come sta lo spagnolo

Infortunio Gila, le condizioni aggiornate dello spagnolo a seguito dell’infortunio! Le ultime sul difensore centrale biancoceleste

La Lazio resta in attesa di aggiornamenti sulle condizioni di Mario Gila, difensore centrale spagnolo, costretto al cambio durante la sfida contro l’Atalanta. L’episodio ha destato preoccupazione nello staff tecnico e tra i tifosi biancocelesti, considerando l’importanza del giocatore negli equilibri difensivi.

Infortunio Gila, cosa è successo in Lazio-Atalanta

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Gila ha avvertito dolore al ginocchio sinistro nel corso del primo tempo. Il centrale ha provato a stringere i denti, rimanendo in campo fino all’intervallo, prima di alzare bandiera bianca.

L’azione incriminata si è sviluppata all’altezza della linea di centrocampo, quando il difensore è uscito in copertura su Nicola Zalewski. Durante il contrasto, l’attaccante nerazzurro avrebbe lasciato andare la gamba nel tentativo di calciare, colpendo con i tacchetti il ginocchio dello spagnolo.

Dopo il contatto, Gila si è fermato portando le mani dietro al ginocchio, toccandosi nella zona dell’inserzione del soleo. Ha resistito per circa tre minuti, prima di richiedere l’intervento dello staff medico, entrato in campo al 37’.

Infortunio Gila, il commento dell’allenatore della Lazio Sarri

A fine gara, Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha ridimensionato l’episodio, spiegando di non ritenere che il contrasto con Zalewski sia stato la causa diretta del problema. Una valutazione che lascia comunque aperti interrogativi sull’entità dell’infortunio.

Le prossime ore saranno decisive per capire se si tratta di una semplice contusione o di qualcosa di più serio. La Lazio, impegnata nella corsa europea e nella doppia semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta, non può permettersi di perdere uno dei suoi riferimenti difensivi.

Gli esami strumentali chiariranno la situazione clinica del difensore, con l’obiettivo di stabilire tempi di recupero e disponibilità per i prossimi impegni.