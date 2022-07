Infortunio Casale: il difensore non si allena con il resto della squadra dopo la botta al ginocchio subita ieri. Le sue condizioni

Nicolò Casale non è sceso in campo con il resto della squadra per la seduta d’allenamento pomeridiana allo Zandegiacomo.

Il difensore – che ha subito una botta al ginocchio ieri dopo un contrasto con Immobile e ha avuto la peggio – non si è visto sul campo principale e le sue condizioni rimangono da valutare.