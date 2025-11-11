Infortuni Lazio, buone notizie per Sarri: quel giocatore è sempre più vicino al rientro. Su Rovella invece...

Infortuni Lazio, Nuno Tavares è sempre più vicino al rientro come Castellanos. Per Rovella si rischia di aspettare ancora un po’ di tempo.

Buone notizie per Maurizio Sarri sul fronte infortuni della Lazio: oltre a Castellanos, anche Tavares sembra ormai prossimo al rientro. Il comunicato ufficiale della società parlava di una lesione di basso grado al soleo sinistro, mentre il tecnico aveva parlato di un semplice affaticamento. In ogni caso, i segnali dagli allenamenti indicano che i tempi sono maturi per il ritorno in campo. Nelle ultime settimane Marusic ha ricoperto un ruolo da titolare fisso, adattandosi sia a destra sia a sinistra a seconda della presenza di Lazzari o Pellegrini. Con il rientro di Tavares, però, le opzioni sulle fasce torneranno ad essere numerose, offrendo maggiore flessibilità a Sarri.

Tuttavia, il quadro dei infortuni della Lazio non è del tutto positivo. Servirà più pazienza per Cancellieri, fermo per una lesione miotendinea di secondo grado alla coscia sinistra. Il suo recupero procede con cautela, e la società punta a non rischiare ricadute. Situazione incerta anche per Rovella, il cui percorso di recupero è ancora da definire. Il centrocampista ha scelto la terapia conservativa per affrontare la pubalgia, e solo con l’aumento graduale dei carichi di lavoro sarà possibile capire se il dolore sarà completamente scomparso. In caso contrario, si dovrà ricorrere all’intervento chirurgico, con tempi di recupero molto più lunghi. Da qui alla ripresa del campionato, sarà possibile avere un quadro più chiaro sul suo ritorno in campo.

LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio: ecco le novità in casa biancoceleste

Rimangono ancora fuori dal campo e dalla lista della Serie A altri giocatori, tra i quali Dele-Bashiru e Gigot. Quest’ultimo sta completando il recupero dopo un intervento alla caviglia e, come confermano i dati sui infortuni della Lazio, il rientro sarà graduale per evitare ricadute. La gestione attenta di questi giocatori è fondamentale per garantire la stabilità della squadra e la continuità nelle prestazioni.

Il tecnico biancoceleste può comunque tirare un sospiro di sollievo: il ritorno di Tavares e Castellanos rappresenta un’iniezione di fiducia e offre nuove alternative tattiche. Nonostante alcune assenze ancora da monitorare, Sarri potrà contare su una rosa più completa, capace di affrontare le prossime partite di Serie A con maggiore competitività. La gestione dei infortuni della Lazio sarà determinante nei prossimi mesi per garantire equilibrio tra prestazioni e salute dei giocatori, evitando rischi inutili e permettendo alla squadra di mantenere un alto livello di competitività.