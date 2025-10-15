 Infortunati Lazio, parla Oddi: «Sono tanti. Sarebbe gravissimo pensare che i campi di allenamento non vanno bene»
Milinkovic-Savic, Galia non ha dubbi: «In Serie A fa la differenza, anche se giocare alla Lazio non è come farlo in quel club»

Asllani torna su Lazio Torino: «Peccato, meritavamo qualcosa in più! Abbiamo fatto una partita veramente compatta»

Albania, il biancoceleste Hysaj entra nella storia: «Ero sopraffatto dall'emozione quando stavo per entrare in campo e battere il record»

Petrucci: «Da sempre tifoso della Lazio. Vicepresidente della Roma? Fu un'idea di..."

Dc Frosinone 26/07/2025 - amichevole / Avellino-Lazio / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: formazione Lazio

Infortunati Lazio, le dichiarazioni di Oddi: «Sono tanti. Rovella? Se il dottore della società consiglia l’intervento e il giocatore non vuole…»

Giancarlo Oddi, ex difensore della Lazio, è intervenuto questa mattina a Radiosei affrontando i temi legati alla Nazionale, all’emergenza infortuni biancoceleste e alle possibili scelte in vista della sfida con l’Atalanta. Le parole:

ITALIA – «Questa Nazionale non mi convince, ora chiaramente la speranza è quella di raggiungere il Mondiale. Ieri serviva la vittoria, l’importante averla raggiunta».

SITUAZIONE INFORTUNI – «Sono tanti. Sarebbe gravissimo pensare che i campi di allenamento non vanno bene, è Serie A. Ad ogni modo, guarderei più il comportamento dei giocatori che il terreno. Rovella? Se il dottore della società consiglia l’intervento e il giocatore non lo vuole fare, dovremmo capire il motivo. Mancanza di fiducia? Una domanda bisogna farsela. Parlo di lui adesso, ma il discorso lo faccio in generale. Io lui lo stimo».

VERSO L’ATALANTA – «Basic e Pedro dal 1′? Ci può stare questa soluzione. Per me ora servono calciatori di corsa ma anche di esperienza. Importante il rientro di Guendouzi, Cataldi c’è e ci peserà l’assenza di Rovella. L’Atalanta è forte. Conta il risultato, ma sarà fondamentale fare una bella figura».

