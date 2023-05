Tare-Lotito, domenica nuovo incontro all’Olimpico: il futuro sembra segnato

Domenica, in occasione di Lazio-Cremonese, ci sarà un nuovo incontro tra Lotito e Tare: il futuro del DS sembra segnato

Come riportato dal Corriere dello Sport, la sfida di domenica tra Lazio e Cremonese sarà anche l’occasione per un ultimo incontro, probabilmente definitivo, tra Tare e Lotito per decidere sul futuro del DS.

Il patron ha dato qualche giorno di tempo all’albanese per pensarci ma ad oggi il destino sembra essere clamorosamente segnato. Tare non vuole vivere per un’altra stagione le continui frizioni avute con Sarri e messe a tacere solo per il grande legame che lo stesso DS ha coi calciatori. Dopo 15 anni sembra veramente arrivato il momento dell’addio.