Incidente Immobile, il bomber è stato denunciato dal conducente del tram

Incidente Immobile, l’attaccante della Lazio è stato denunciato dal conducente del tram con il quale ha avuto l’incidente lo scorso aprile

Ciro Immobile ha ricevuto la denuncia dal conducente del Tram del 19, con il quale ha avuto l’incidente. Ad annunciarlo è il Messaggero, spiegando che l’autista ha denunciato l’attaccante lesioni personali stradali gravi o gravissime allegando i referti medici con tre mesi di prognosi.

L’autista appena uscito dalla caserma dai Carabinieri, ha rilasciato queste parole ai cronisti presenti

PAROLE – Non me la sento di parlare di quel giorno, non ho nulla da aggiungere