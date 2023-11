Impallomeni: «La continuità di Sarri dipenderà da lui stesso. Dice che vuole rimanere, ma…». Le parole dell’ex giocatore e giornalista

A dire la sua sulle tematiche in casa Lazio è stato a TMW Radio, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni. Ecco cosa ha dichiarato.

PAROLE– «La continuità di Sarri dipenderà da Sarri stesso. Lui dice che vuole rimanere, ma se le cose non vanno nel senso giusto non so quanto resisterebbe. Non è uno che vuole essere sopportato, toglierebbe il disturbo».