Immobile esalta il gruppo: «Vittoria di cuore e di carattere» – FOTO

Ciro Immobile ha commentato sui social i tre punti conquistati dalla Lazio sul campo del Verona: ecco il suo post

Il suo digiuno di gol non è ancora terminato, ma Ciro Immobile ha dato comunque il suo contributo nella vittoria ottenuta dalla Lazio sul campo del Verona.

Ed ecco che il numero 17 dei biancocelesti ha voluto sottolineare la forza del gruppo. Queste le sue parole nel suo post Instagram: «Non molliamo mai. Vittoria di cuore e di carattere». Frasi di chi, nonostante il momento no in zona gol, sa di essere un leader.