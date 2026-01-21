Immobile accende la polemica! Il repost che riaccende il dibattito tra tifosi e società

Immobile, un semplice gesto sui social diventa un segnale forte nel rapporto tra squadra, allenatore e dirigenza biancoceleste: le ultime

In tempi di social network, anche un’azione apparentemente banale può trasformarsi in una notizia di grande risonanza. Un “mi piace”, una condivisione o un repost possono diventare indizi, prese di posizione o scintille capaci di accendere polemiche. È quanto sta accadendo in casa Lazio, dove nelle ultime ore ha fatto discutere la scelta di Ciro Immobile, attaccante simbolo del club e per anni capitano della squadra biancoceleste.

Nei giorni scorsi, un primo episodio aveva già attirato l’attenzione: il “like” di Andrea De Marco alle parole di Francesco Rutelli sul rapporto tra arbitri e Lazio, pubblicate sui canali social di Radio Laziale, aveva scatenato un acceso dibattito. Ora, sempre dalla pagina Instagram dell’emittente radiofonica, emerge un nuovo episodio destinato a far discutere.

Immobile, il sostegno al tecnico e la posizione della Curva Nord

Nel corso della rubrica “Matchday”, Radio Laziale aveva pubblicato un video con l’intervento del tifo organizzato della Curva Nord. Nel filmato, alcuni esponenti del cuore pulsante del tifo laziale criticavano apertamente le dichiarazioni del presidente Claudio Lotito, pronunciate durante la presentazione di Maurizio Sarri, allenatore toscano noto per il suo calcio propositivo e per le richieste tecniche precise.

Il messaggio della Curva era chiaro: pieno sostegno a Sarri e alle difficoltà in cui, secondo i tifosi, il tecnico sarebbe costretto a lavorare a causa della gestione societaria. Un intervento forte, che ha trovato eco anche all’interno dell’ambiente biancoceleste.

Immobile, il repost che fa rumore

A sorprendere è stata la reazione di Immobile. L’ex capitano della Lazio ha infatti “repostato” sul proprio profilo Instagram il video pubblicato da Radio Laziale, gesto che è stato interpretato come una chiara condivisione della posizione del tifo organizzato a favore di Sarri e, indirettamente, come una critica alla società.

Una presa di posizione che assume un peso specifico rilevante, soprattutto alla luce delle voci circolate nel marzo 2024, quando l’attaccante era stato indicato come uno dei possibili responsabili dell’addio anticipato del tecnico. Il repost di Immobile sembra invece andare in direzione opposta, rafforzando l’idea di un rapporto solido con Sarri e contribuendo a spegnere, almeno in parte, le polemiche del passato.

LEGGI ANCHE: Dele-Bashiru Trabzonspor, possibile ritorno in Turchia per il giocatore della Lazio