Immobile Lazio, il futuro è un rebus: prende corpo QUESTO scenario

Immobile-Lazio, il futuro del capitano biancoceleste resta un rebus difficile da sciogliere: prende corpo questo scenario

Come riportato da calciomercato.com, rimane in bilico il futuro di Ciro Immobile nel prossimo calciomercato Lazio. Nonostante i due anni di contratto rimanenti infatti e le parole dell’attaccante dopo il derby, la permanenza non è scontata.

Immobile vuole sentirsi ancora protagonista: decisivo probabilmente sarà un colloquio con Tudor al termine dell’annata. Solo a quel punto verranno sciolte definitivamente le riserve. Le prossime 8 partite potrebbero essere le ultime di Immobile a Formello.