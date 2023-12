Immobile lascia la Lazio? Via a gennaio solo in un caso. I dettagli sulla situazione del capitano biancoceleste

Come riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbero novità per quanto riguarda il futuro di Ciro Immobile alla Lazio, sempre al centro di numerose voci di mercato, soprattutto provenienti dall’Arabia.

Non c’è intenzione di far muovere il capitano biancoceleste, soprattutto a gennaio, a patto che non arrivino offerte monstre dal campionato saudita.