Immobile, col Sassuolo per battere due record

Ciro Immobile punta due record nella gara di oggi tra Lazio e Sassuolo al Mapei Stadium Reggio Emilia: ecco quali

Come sottolinwa il Corriere dello Sport, Ciro Immobile è alla ricerca del gol numero 190 in Serie A, una rete che gli permetterebbe di agganciare Hamrin all’ottavo posto dei marcatori all-time del nostro campionato. Poco più su c’è Baggio, a quota 205 reti in Serie A.

Il capitano della Lazio cercherà di lasciare il segno anche contro il Sassuolo, a cui in carriera ha già segnato 8 volte in carriera. E poi c’è un dato rilevante: il numero 17 va a segno da 4 trasferte consecutive (Lecce, Fiorentina, Cremonese e Sampdoria). Ora contro il Sassuolo va a caccia dell’ennesimo record.