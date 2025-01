Immobile Besiktas, nuovo allenatore per la squadra dell’ex Lazio: ecco di chi si tratta

Immobile Besiktas, nuova guida tecnica per la squadra dell’ex biancoceleste che prenderà il posto di van Bronckhorst: i dettagli

Per una Lazio che ha bisogno di ripartire sempre nel segno di Marco Baroni, c’è un ex Lazio che vede salutare il suo ormai ex tecnico. Si tratta di Immobile, il quale con il suo Besiktas vive una situazione delicata in campionato, e il club turco vuole correre ai ripari esonerando van Bronckhorst. Secondo quanto riporta Romano, il Besiktas ha scelto il nome della nuova guida tecnica ed è Ole Gunnar Solskjaer, anch’esso voglioso di rilancio dopo l’amara esperienza al Manchester United