Il Messaggero – No problem stipendi: Lotito paga marzo, aprile e maggio

Secondo Il Messaggero, in casa Lazio non ci sarebbe alcun problema legato al pagamento degli stipendi. Lotito avrebbe già pagato le mensilità di marzo, aprile e maggio.

Lotito non vuole lasciare alibi, in nessun campo della società. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero. Pagati anche gli stipendi di marzo, aprile e maggio. Anche se come sottolineato dallo stesso presidente «le norme Federali consentono di saldarli entro il 16 agosto». Il crollo della Lazio lo ha fatto infuriare. Si aspettava una squadra “diversa” ma non certo a questi livelli. Ecco perché ha deciso di prendere in mano la situazione in modo energico. A Formello da giorni stanno andando in scena gli “Stati generali”. Sarà così fino alla fine della stagione.